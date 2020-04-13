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В Могилевской области пройдет «прямая телефонная линия»

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В Могилевской области пройдет «прямая телефонная линия»

18 апреля с 9.00 до 12.00 в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Шарай Алексей Степанович – первый заместитель главы  администрации);

Администрация Октябрьского  района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);

Могилевский  райисполком – (0222) 42-39-28 (Шулейко Андрей Ромуальдович – заместитель председателя  райисполкома);

Бобруйский   горисполком – (0225) 68-00-18 (Жук  Ольга Николаевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация  Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Згорская Марина Валентиновна –  заместитель главы администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить заместитель председателя облисполкома Страхар Руслан Борисович.

Курируемые вопросы: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ,  ценные бумаги, предпринимательство,  труд  и  заработная   плата, занятость, торговля, оказание услуг населению,  страховая   деятельность,  таможенное дело, государственные  знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический   комплекс  области   и    его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая  и  инновационная деятельность,   интеллектуальная    собственность, стандартизация.

Номер телефона: 50-18-69.

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