В Могилевской области проходит межведомственная профилактическая акция «Вместе против наркотиков»
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В Могилевской области с 20 февраля по 2 марта проходит региональная межведомственная профилактическая акция «Вместе против наркотиков». Об этом рассказал главный врач УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», главный внештатный нарколог главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Фастовец.
По словам собеседника, целью акции является объединение административных и социально-общественных ресурсов для повышения эффективности работы по профилактике потребления (распространения) наркотических средств, курительных смесей среди несовершеннолетних.
«Проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ является актуальной для многих стран мира, в том числе и для Беларуси, - отметил Александр Фаствец. - Распространение наркомании представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности. Руководством нашего государства были приняты значительные усилия по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков среди жителей нашей страны».
В результате принятых мер за 5 лет (с 2015 по 2019 годы) по Могилевской области заболеваемость наркоманиями снизилась в группе диспансерного наблюдения в 3 раза (с 61 до 20); в группе профилактического учета – на 26% (с 235 до 174). Количество несовершеннолетних данной категории уменьшилось с 40 до 2 человек.
Положительным результатам во многом способствовал Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
В Могилевской области на 1 января 2020 года состояло под наблюдением 926 потребителей психоактивных веществ. Из них - 394 больных наркоманией (диспансерный учет); 363 лица, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями (профилактический учет); 55 больных токсикоманией (диспансерный учет) и 114 лиц, употребляющих токсикоманические вещества с вредными последствиями (профилактический учет). Несовершеннолетних наркоманов по области не зарегистрировано. Под профилактическим наблюдением состоял только один несовершеннолетний наркопотребитель.
Наибольшее количество зарегистрированных потребителей психоактивных веществ в Бобруйске - 469, Могилеве - 241, Осиповичах - 71.