В Могилевской области проходит межведомственная профилактическая акция «Вместе против наркотиков»

По словам собеседника, целью акции является объединение административных и социально-общественных ресурсов для повышения эффективности работы по профилактике потребления (распространения) наркотических средств, курительных смесей среди несовершеннолетних.

«Проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ является актуальной для многих стран мира, в том числе и для Беларуси, - отметил Александр Фаствец. - Распространение наркомании представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности. Руководством нашего государства были приняты значительные усилия по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков среди жителей нашей страны».

В результате принятых мер за 5 лет (с 2015 по 2019 годы) по Могилевской области заболеваемость наркоманиями снизилась в группе диспансерного наблюдения в 3 раза (с 61 до 20); в группе профилактического учета – на 26% (с 235 до 174). Количество несовершеннолетних данной категории уменьшилось с 40 до 2 человек.

Положительным результатам во многом способствовал Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

В Могилевской области на 1 января 2020 года состояло под наблюдением 926 потребителей психоактивных веществ. Из них - 394 больных наркоманией (диспансерный учет); 363 лица, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями (профилактический учет); 55 больных токсикоманией (диспансерный учет) и 114 лиц, употребляющих токсикоманические вещества с вредными последствиями (профилактический учет). Несовершеннолетних наркоманов по области не зарегистрировано. Под профилактическим наблюдением состоял только один несовершеннолетний наркопотребитель.

Наибольшее количество зарегистрированных потребителей психоактивных веществ в Бобруйске - 469, Могилеве - 241, Осиповичах - 71.