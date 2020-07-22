В Могилевской области планируют начать массовую жатву на следующей неделе. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Кожемякин.

Он отметил, что с учетом изменившихся климатических условий, в минувшем году в регионе была существенно пересмотрена структура посевных площадей. Учитывая практику последних лет, которая свидетельствует о том, что озимые зерновые дают большую урожайность, чем яровые, увеличены посевные площади под озимыми культурами до 60% в структуре зернового клина. В первую очередь, под озимую рожь. Ее посевы возросли в 1,5 раза. Прежде всего, в районах, которые больше всего страдают от засухи. Почти в два раза увеличены посевы под кукурузу на зерно и посевные площади доведены до 54 тысяч гектаров. В этом году в полтора раза больше посеяно гречихи.

«Сейчас на полях области дозревает неплохой хлеб и по сути, как говорят в народе, просится в закрома. Практически все районы уже приступили к выборочной уборке. Рассчитываем, что массовая жатва начнется на следующей неделе. Практически все сельхозпредприятия готовы к выезду в поле. Для того, чтобы в оптимальные сроки и качественно убрать выращенный урожай, у нас имеется 1159 комбайнов. В этом году приобрели еще 130 комбайнов, выделенных по лизингу для аграриев региона. В результате самая высокая нагрузка в республике в среднем на комбайн снизится с 300 до 270 гектаров. Рассчитываем, что это позволит нашим аграриям во время уборочной страды справиться с поставленными перед нами задачами. Убрать своевременно хлеб, выполнить поставки зерна государству, засыпать под полную потребность семена, обеспечить животноводство полноценным зернофуражом, а излишки реализовать для собственных нужд», - подчеркнул Андрей Кожемякин.