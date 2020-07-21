В Могилевской области определены места для размещения агитационных материалов выборной тематики

Местными исполнительными органами власти Могилевской области определены места для размещения агитационных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Традиционно, как отмечают в областной комиссии, к ним, прежде всего, относятся расположенные на участках для голосования информационные стенды.

Среди других разрешенных мест – доски объявлений, стенды, витрины промышленных предприятий и организаций торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, а также строительных и проектных организаций, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Определены решениями местных органов власти и помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь и их доверенных лиц с избирателями, а также места для их работы по заявительному принципу вне помещений – проведения митингов, пикетов и других видов агитационной деятельности.

Агитационный период выборов Президента Республики Беларусь продлится до 8 августа.