В Могилевской области оказывают помощь медикам

Могилевская областная ассоциация местных советов депутатов перечислила по 7 тысяч рублей трем медицинским учреждениям.

Денежные сертификаты получили Могилевская инфекционная больница, Бобруйская центральная больница и Могилевская больница № 1. Одна из могилевских пиццерий взяла шефство над станцией Скорой медицинской помощи.