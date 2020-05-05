В Могилевской области оказывают помощь медикам
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Могилевская областная ассоциация местных советов депутатов перечислила по 7 тысяч рублей трем медицинским учреждениям.
Денежные сертификаты получили Могилевская инфекционная больница, Бобруйская центральная больница и Могилевская больница № 1. Одна из могилевских пиццерий взяла шефство над станцией Скорой медицинской помощи.
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