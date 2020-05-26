В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Игорь Лошкевич.

"В этом году аттестаты об окончании 11-х классов получат около 5,5 тыс. школьников в регионе. Все школы, гимназии и лицеи области получили рекомендации, как проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера. Конечно, привычных торжеств из-за эпидемиологической ситуации не будет, но совсем без праздника дети не останутся - скромно, но торжественно они получат аттестаты", - рассказал Игорь Лошкевич.

Учреждениям образования в этом году рекомендовали проводить торжественные мероприятия на свежем воздухе. Если количество учащихся в школе небольшое - вручение будет проходить в один этап. Если классов много - в несколько и без большого скопления людей. "Учреждения образования уже начали продумывать сценарии праздника, но последнее слово будет за администрацией на местах. Если погода не позволит проводить торжественные мероприятия на улице, они пройдут в помещении. Это будут актовые залы или классы, но без большого скопления людей, при отсутствии гостей и с соблюдением дистанции и всех противоэпидемических мер," - добавил замначальника главного управления по образованию.