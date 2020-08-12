В Могилевской области 1 сентября более 12 тыс. первоклассников пойдут в школы. Всего в начале учебного года за парты сядут около 113,5 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

Как отметили в главном управлении, подготовка школ идет быстрее, чем в прошлом году. Из 337 учреждений образования полностью готовы 331 школа. В остальных заканчиваются ремонтные работы. "В школах проводили текущие и капитальные ремонты. Привели в порядок спортивные залы, особое внимание уделили пищевым блокам. Здесь не только проводили ремонт, но и закупали современное оборудование", - отметили специалисты.

Всего на подготовку школ к новому учебному году из областного бюджета было выделено около Br11,5 млн. "Кроме бюджетных средств активно привлекались средства из иных источников финансирования. Так, по государственной программе помощи районам, пострадавшим от взрыва на ЧАЭС, для отдельных районов области было выделено Br150 тыс. на закупку нового оборудования для пищевых блоков".

Во время подготовки учреждений образования к новому учебному году в Могилеве открыли два бассейна - в средних школах №18 и №46. В этом году откроется детский сад на 240 мест в Бобруйске, еще один - на 75 мест в Славгороде. Началось строительство детского дома семейного типа в Горках.