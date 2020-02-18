В Могилеве мужчину осудили за убийство бобруйчанки в 2001 году

В Могилеве завершено расследование уголовного дела, возбужденного в 2001 году органами прокуратуры Бобруйска по факту убийства 49-летней местной жительницы, сопряженного с разбоем. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Когда женщина не вышла на работу, обеспокоенные коллеги обратились в милицию с просьбой проверить ее квартиру. Правоохранители обнаружили тело женщины без признаков жизни. В доме были разбросаны вещи, вывернуты ящики, выброшена на пол одежда из шкафов. Пропали деньги и ювелирные изделия. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от удушения - шею сдавили петлей. Правоохранители предполагали, что убийство совершили знакомые жертвы. Однако изначально сведений о возможной причастности конкретных лиц к преступлению получено не было.

- В марте прошлого года следственным управлением УСК по Могилевской области производство по уголовному делу возобновлено, и, с учетом новых возможностей в части обнаружения и исследования следов биологического происхождения, следователями назначено проведение генетической экспертизы изъятых по делу вещественных доказательств. В результате проведенного специалистами ГКСЭ экспертного исследования на орудии преступления удалось обнаружить примесь биологического материала неустановленного лица мужского пола, который частично совпал с ДНК 65-летнего уроженца Российской Федерации. После проведения дополнительных исследований участие данного мужчины в совершенном преступлении было исключено. Однако, поскольку Y-хромосомная характеристика (гаплотип) всегда передается от отца к сыну без изменений, являясь как бы «генетической меткой» фамилии, следствием была выдвинута версия о том, что к совершению преступления может быть причастен мужчина с той же фамилией, рожденный в Российской Федерации, проживавший в 2001 году в Бобруйске и вхожий в круг общения потерпевшей, - рассказала Анастасия Лавринович.

Тщательный анализ материалов уголовного дела показал, что коллегой потерпевшей являлась женщина с искомой фамилией. На момент преступления она проживала с супругом и 25-летним сыном. Исследование их биологических образцов указало, что следы на орудии преступления произошли от одного из них.

- С целью установления причастности к совершенному преступлению в качестве подозреваемого допрошен сын коллеги потерпевшей, которому в настоящий момент исполнилось 44 года. В ходе допроса мужчина признал свою вину и показал, что совершил преступление по предварительной договоренности со своим товарищем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность второго подозреваемого, который к настоящему времени скончался, - отметила Анастасия Лавринович.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенным группой лиц. Приговором Могилевского областного суда 14 февраля обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.