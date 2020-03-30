В Могилеве мужчина пытался вынести из церкви ящики для пожертвования
mogilevnews.by 23 0
Могилёвчанин пытался ночью вынести из церкви ящики для пожертвования. Как рассказали в МВД, 16 марта около полуночи в милицию позвонил очевидец и сообщил, что в одной из церквей неизвестный разбил окно и проник внутрь.
- В считанные минуты сотрудники Ленинского отдела охраны прибыли в указанное место и обнаружили разбитое окно на первом этаже храма. В здании задержали 38-летнего мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвования, - отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Ранее подозреваемый неоднократно судим за аналогичное преступление.