В Могилеве кражу из автомобиля раскрыли по следу пальца

Потерпевший, местный житель 2000 года рождения, оставил свой «ГАЗ-2401» на стоянке возле неэксплуатируемой автомойки в одном из спальных районов областного центра. Машина находилась там неделю, а утром 6 июня, обнаружив свое авто вскрытым, владелец обратился в Ленинский РОВД г.Могилева. Злоумышленник вырвал провода зажигания, однако машина стояла без аккумулятора, поэтому уехать на ней не удалось. Тогда он прихватил с собой автомагнитолу и стартер.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. С участием специалиста Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр прилегающей территории и самого автомобиля. Обнаружено, что замки в машине не взломаны, но примерно на 10 сантиметров опущено стекло задней левой двери. Также в ходе осмотра специалист, обработав поверхности машины дактилоскопическими порошками, выявил на внутренней стороне отжатого стекла следы рук. В результате проверки обнаруженных следов по базе АДИС управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установлено, что один из них принадлежит 19-летнему могилевчанину. Данная информация незамедлительно была направлена в правоохранительные органы. Оперативники вечером того же дня задержали молодого человека.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса.

Ирина Рачковская,

главный специалист по работе со СМИ

управления Государственного комитета судебных экспертиз

по Могилевской области