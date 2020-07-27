В Минске назвали имена победителей конкурса «Женщина года 2019»: среди лучших — генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич

Во Дворце Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей ХII Республиканского конкурса «Женщина года-2019».

За звание лучших в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, воспитании детей и образовании боролись более 250 представительниц прекрасного пола. Финалы областного тура проходили в регионах.

В итоге определили 38 победительниц, которым в столице были вручены дипломы в 5 номинациях и знак-символ «Васильковая жар-птица». В номинации «Успешный руководитель» диплома конкурса была удостоена генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

Конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач - демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.