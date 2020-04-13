В Ледовом дворце можно купить одноразовые маски
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В кассе СК "Бобруйск-Арена" можно купить одноразовую маску.
Время работы магазина (1 этаж): пн.-пт. 13.30 - 16.30
сб.,вс. - выходной
Ул. Карьышева,11.
Тел.: 8(0225) 720465.
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