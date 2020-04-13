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В Ледовом дворце можно купить одноразовые маски

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В Ледовом дворце можно купить одноразовые маски

В кассе СК "Бобруйск-Арена" можно купить одноразовую маску.

Время работы магазина (1 этаж): пн.-пт. 13.30 - 16.30

сб.,вс. - выходной

Ул. Карьышева,11.

Тел.: 8(0225) 720465.

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