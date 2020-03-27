В КоАП могут внести наказание за неуважение к учителю

В Беларуси активно обсуждают ключевые положения проектов новых КоАП и ПИКоАП. Некоторые новации не вызывают возражений и поддержаны межведомственной экспертной комиссией. По другим инициативам разные точки зрения высказывают не только специалисты, но и общественность. Речь идет о введении в КоАП наказания за неуважение к учителю и повышении возраста административной ответственности, пишет БЕЛТА.

Как проинформировали в Национальном центре законодательства и правовых исследований, все члены комиссии поддержали предложения исключить доминирующее применение административных взысканий за незначительные нарушения и расширить использование профилактических мер, закрепить общественные работы как новый вид административного взыскания.

«По ряду инициатив существуют разные точки зрения, каждая из которых заслуживает внимания. Различные мнения по тому или иному вопросу высказывают не только эксперты, но заинтересованные ведомства и граждане. Примером служит инициатива об установлении ответственности за неуважение к педагогу», — отметили в центре.

Результаты обсуждения среди педагогов, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и родителей школьников показали неравнодушие людей к этой проблеме.

«Многие из них поддержали установление ответственности и отметили, что обучение и воспитание подрастающего поколения во многом зависят от авторитета педагога. Оскорбление учителя или проявление к нему иного явного неуважения деморализует учебный процесс. Важно обеспечить воспитание детей в духе уважения к учебному процессу и педагогу», — рассказали в НЦЗПИ.

Часть респондентов полагает, что такая мера не даст должного результата и не будет эффективно применяться на практике. Одна из причин — отчетность учебного заведения, в том числе по показателям правонарушений среди обучающихся.

Различные подходы наблюдаются к повышению возраста административной ответственности с 14 до 16 лет.

«Одни считают, что такой подход будет способствовать гуманизации законодательства, позволит без излишней репрессивности выстроить грамотную профилактическую работу с несовершеннолетним. Другие отмечают, что 14-летний подросток уже может отдавать отчет своим действиям и осознавать характер наиболее очевидных правонарушений. Причинение телесного повреждения, мелкое хулиганство или хищение в этом возрасте не являются простыми шалостями, на которые можно закрыть глаза. За такие деяния несовершеннолетний должен быть привлечен к ответственности», — привели различные мнения в НЦЗПИ.

Окончательное решение по этим инициативам примет комиссия.

В подготовку новых кодексов вовлечен широкий круг экспертов, представители общественности и граждане. Это позволило тщательно изучить проблематику, выявить большой пласт вопросов, требующих урегулирования в этих актах, и показало значимость института административной ответственности для общества.