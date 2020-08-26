В Китае построили супертрамвай
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В провинции Хунань в Центральном Китае построили супертрамвай, работающий без контактной сети, сообщает Синьхуа.
Новинка сошла с производственной линии локомотивостроительной компании города Чжучжоу, которая входит в состав корпорации CRRC. Поезд получает электричество от установленных в нем суперконденсаторов, и на одной 30-секундной зарядке может проехать 5 км.
Поезд из семи вагонов может перевезти до 500 человек и двигаться с максимальной скоростью 70 км/ч. Трамвай оснащен системой автономного вождения.
Новый низкопольный трамвай будет использоваться на линии в куньминском международном аэропорту Чаншуй провинции Юньнань на юго-западе Китая.
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