В Китае обнаружены гробницы 2000-летней давности

По мнению экспертов провинциального Исследовательского института археологии и культурных реликвий, гробницы периода Чжаньго, или Воюющих царств (475-221 гг. до н.э.), являются усыпальницами представителей аристократии древних племен Цун, населявших территорию нынешних провинций Сычуань и Хунань.

Самая большая из найденных усыпальниц 7,9 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,6 м в глубину. В них археологи нашли более 70 культурных реликвий: бронзовую посуду, нефрит, керамику и другие погребальные предметы. Обнаруженные предметы свидетельствуют о том, что люди, похороненные в гробницах, имели благородное происхождение.

Согласно историческим данным, цуны были бесстрашными и отважными воинами, которые, впрочем, имели страсть к пению и танцам. В далекие времена они основали свое царство со столицей на территории сегодняшнего уезда Цюйсянь/