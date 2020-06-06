В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Как пишет РИА Новости, подземные толчки зафиксированы в 06.10 местного времени (03.10 по минскому времени).

«Эпицентр землетрясения расположен в 244 километрах на северо-восток от города Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 6.2», — говорится в сообщении департамента.

Глубина залегания очага составила 25 километров. Подземные толчки ощущались в Талдыкоргане силой четыре балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате — силой около двух баллов.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, прокуратура, Казселезащиту и другие организации для уточнения обстановки.