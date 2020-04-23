В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

А вы заметили, что в последнее время в новостях нередко мелькает словосочетание “извержение вулкана”? На самом деле на нашей планете каждый год происходит извержение порядка 60 вулканов.

К буйному характеру многих из них мы уже привыкли, в то время как часть может застать врасплох. Так, 19 апреля 2020 года в Италии проснулся крупнейший в Европе вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии. Столбы пепла и дыма достигали нескольких километров в высоту, а из юго-восточного кратера текли потоки раскаленной лавы. Из сицилийского города Катания, расположенного в 30 километрах от Этны можно было отчетливо увидеть столбы дыма. Однако Этна – не единственный активный вулкан на территории Италии, не говоря о других странах.

hi-news.ru