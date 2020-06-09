В городе – новый начальник Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
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В эту должность вступил Сергей Киреев.
До назначения Сергей Ефимович работал заместителем начальника управления координации служебной деятельности управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области.
Сергей Ефимович родился в Бобруйске в 1975 году. В 1998-м окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности «Правоведение». Имеет ряд государственных наград.
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