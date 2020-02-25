В горисполкоме проходит 18-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Основные вопросы повестки дня:

1. Отчет о работе Бобруйского городского исполнительного комитета по выполнению Программы социально-экономического развития города на 2016-2020 годы и по итогам социально-экономического развития города в 2019 году.

2. Отчет о работе президиума Бобруйского городского Совета депутатов по итогам 2019 года.

Подробности читайте в следующем номере «БЖ».