В горисполкоме проходит 18-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва
97 0
В горисполкоме проходит 18-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва.
Основные вопросы повестки дня:
1. Отчет о работе Бобруйского городского исполнительного комитета по выполнению Программы социально-экономического развития города на 2016-2020 годы и по итогам социально-экономического развития города в 2019 году.
2. Отчет о работе президиума Бобруйского городского Совета депутатов по итогам 2019 года.
Подробности читайте в следующем номере «БЖ».
также
-
В горисполкоме проходит 18-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва
-
Запрет на лов щуки начнет действовать с 1 марта в Могилевской области
-
QR-код вместо наклейки на стекло: «Белтехосмотр» о новшествах для автолюбителей
-
До +9°С и сильный ветер ожидаются в Беларуси 22 февраля
-
Подборку стикеров ко Дню родного языка подготовил МИД