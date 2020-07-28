В Глусском районе завершен ряд экспертиз по делу о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели ряд экспертных исследований по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку, которое произошло в апреле 2020 года в Глусском районе.

Для определения степени тяжести, характера, локализации и механизма образования телесных повреждений, а также причины смерти проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно выводам эксперта, причиной смерти мальчика стала закрытая черепно-мозговая травма, проявившаяся в том числе переломами костей свода черепа и кровоизлияниями в мягкие ткани и под оболочки головного мозга.

В ходе осмотра места происшествия – дома бабушки погибшего, где в то время находилась семья, – специалистом Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ на бутылке обнаружен след пальца руки. Проведенной дактилоскопической экспертизой установлено, что данный след принадлежит отцу погибшего, жителю г.п. Глуска, 1987 г.р., которому следствием предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Также в отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой мужчина психическим расстройством не страдал, в момент совершения деяния находился в состоянии острой неосложненной интоксикации в следствии употребления алкоголя, которое не лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования сотрудниками Следственного комитета действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе следствия, не изменялась.

Результаты экспертных исследований направлены в Следственный комитет.