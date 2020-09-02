В гармонии с природой и с собой. В чем секрет успеха бобруйского ремесленника Алеси Сивец

Путь к мечте

Алеся всегда была творческим человеком. Закончив художественный колледж, рисовала и писала картины. Более 10 лет работала дизайнером в одной из редакций газет нашего города. А потом вдруг ей захотелось снова вернуться к «материальному творчеству», создавать что-то красивое своими руками. Алеся давно хотела работать с деревом – экологичным и натуральным материалом с природной теплой энергетикой. Как раз в момент смены деятельности узнала, что государство дает начинающим ремесленникам субсидию в размере около тысячи долларов. «А почему бы не попробовать использовать такой шанс?» – подумала девушка и решительно двинулась к цели.

Чтобы превратить мечту в реальность, ей понадобилось всего несколько месяцев. Вначале Алеся Сивец зарегистрировалась в качестве безработного в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Затем по его направлению отучилась на курсах в аграрно-экономическом колледже по специализации «предприниматель индивидуальный» (это было нужно, чтобы получить субсидию). Следующий шаг – написание бизнес-плана.

– Дипломная работа на курсах – это и был мой бизнес-план, который я успешно защитила перед комиссией в управлении по труду. Рассказала, чем буду заниматься, представила подробные расчеты и обосновала эффективность своего будущего дела. И за три дня до дня рождения в ноябре прошлого года я получила безвозмездную государственную субсидию. Оформилась в налоговой службе ремесленником, заплатила ремесленный сбор за год – одну базовую величину. Вложив немного собственных накоплений и деньги полученной субсидии, сразу закупила необходимый инструмент. Отчиталась в управлении за потраченную сумму, предоставив чеки за покупки, и приступила к работе, – рассказывает Алеся. – Честно говоря, представляла, что все будет тяжелее, а на самом деле оказалось легко. Потому что если «горишь» делом, то получается даже лучше того, на что рассчитывала. У меня на данный момент такой инструмент, о котором я даже мечтать не могла. Раньше делала все вручную, выпиливала лобзиком. Сейчас пользуюсь электролобзиком и хорошими дорогими деревообрабатывающими станками. Работа спорится, выполнять ее стало гораздо проще, поэтому и процесс ускорился.

Экологично и практично

Изящные кукольные домики, игрушки из дерева, нестандартные люстры, новогодние украшения на елку, милые деревянные открытки и магниты непременно привлекают взгляды посетителей на ярмарках-выставках, в которых часто участвует Алеся Сивец. На творчество и создание необычных экоизделий ремесленника вдохновляют ребенок и окружающий мир.

Сын Никита – главный заказчик и испытатель новых игрушек. По его пожеланию мама придумала, как сделать деревянную люстру-самолет в детскую комнату. Идея понравилась: следующая модель «улетела» к покупателю буквально за неделю. Все мальчишки любят бегать с игрушечным оружием, поэтому очередным заказом от сына были пистолеты и автоматы, а еще нунчаки (ребенок занимается таэквондо). Теперь у Никиты и его друзей «самый боевой двор в округе».

– Покупая игрушки из дерева, мамы очень довольны, что это экологическая продукция, которая обладает множеством положительных качеств в отличие от пластика. Испокон веков наши деды и прадеды играли с деревянными игрушками. Из природы пришло – в природу ушло. И меня это вдохновляет и радует, как мастера, – говорит Алеся Сивец. – Вроде бы, на первый взгляд, дерево все одинаковое. Но нет, у каждого своя текстура, особый рисунок, фактура, и все они неповторимые. Мне больше нравится работать с березой. Древесина у нее светлая, иногда с небольшим желтоватым оттенком. Делаю из нее открытки. Обожаю сосну, люблю запах стружек, смолы, когда пилишь или шлифуешь, он проявляется особенно ярко. Я верю, что предметы, сделанные из древесины, передают природную силу. Например, березу в народе считают истинной хранительницей домашнего очага, которая исцелит и защитит от дурного влияния. Дуб обладает мощной энергией силы и выносливости. Клен вернет равновесие в жизни. Липа избавит от депрессии и принесет покой.