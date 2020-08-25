В ФК «Белшина» 29 августа День открытых дверей. Проведут отбор юношей в отдел ДЮФ
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Футбольный клуб «Белшина» проводит отбор юношей в группу подготовки в отдел ДЮФ футбольного клуба и ОСП «ДЮСШ Белшина».
Дата: 29 августа.
Время: 10.00.
Место: Стадион им. А. Прокопенко.
Телефон: +375 29 660 35 25.
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