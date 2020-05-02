В Египте нашли саркофаг с мумией девушки и сокровищами
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Ученые предполагают, что девушка была похоронена в саркофаге около 1600 лет до нашей эры. По мнению экспертов, она умерла в возрасте примерно 15-16 лет.
С ней также были захоронены драгоценные предметы: четыре ожерелья из керамических, стеклянных и каменных бусин, а также из сердолика и аметиста, две серьги, металлическое и костяное кольца.
Археологи предполагают, что ценные предметы являлись приданым девушки.
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