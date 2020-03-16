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Происшествия

В деревне Сосновая под Бобруйском случился пожар. Дом сгорел, три сарая удалось спасти

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В деревне Сосновая под Бобруйском случился пожар. Дом сгорел, три сарая удалось спасти

Ночью 15 марта от очевидца поступил звонок о пожаре жилого дома в деревне Сосновая Сычковского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию спасателей к месту пожара наблюдалось открытое горение дома и сарая. Хозяйку дома и ее сожителя спасатели обнаружили в ближайших сараях, передали в руки медикам для оказания помощи.

В результате пожара уничтожена кровля дома, имущество в доме, уничтожена кровля сарая. Усилиями работников МЧС спасены соседние хозяйственные постройки вблизи пожара. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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