В деревне Сосновая под Бобруйском случился пожар. Дом сгорел, три сарая удалось спасти

По прибытию спасателей к месту пожара наблюдалось открытое горение дома и сарая. Хозяйку дома и ее сожителя спасатели обнаружили в ближайших сараях, передали в руки медикам для оказания помощи.

В результате пожара уничтожена кровля дома, имущество в доме, уничтожена кровля сарая. Усилиями работников МЧС спасены соседние хозяйственные постройки вблизи пожара. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.