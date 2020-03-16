В деревне Сосновая под Бобруйском случился пожар. Дом сгорел, три сарая удалось спасти
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Ночью 15 марта от очевидца поступил звонок о пожаре жилого дома в деревне Сосновая Сычковского сельсовета Бобруйского района.
По прибытию спасателей к месту пожара наблюдалось открытое горение дома и сарая. Хозяйку дома и ее сожителя спасатели обнаружили в ближайших сараях, передали в руки медикам для оказания помощи.
В результате пожара уничтожена кровля дома, имущество в доме, уничтожена кровля сарая. Усилиями работников МЧС спасены соседние хозяйственные постройки вблизи пожара. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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