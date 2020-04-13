В деревне Щатково горел сарай

Днем 11 апреля поступил звонок о пожаре хозяйственной постройки в деревне Щатково Сычковского сельсовета Бобруйского района.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая. Создалась угроза соседним строениям.

Спасатели не допустили распространения пламени, вскоре пожар был ликвидирован. В результате ЧП уничтожена кровля сарая, поврежден забор. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС