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Происшествия

В деревне Щатково горел сарай

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В деревне Щатково горел сарай

Днем 11 апреля поступил звонок о пожаре хозяйственной постройки в деревне Щатково Сычковского сельсовета Бобруйского района.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая. Создалась угроза соседним строениям.

Спасатели не допустили распространения пламени, вскоре пожар был ликвидирован. В результате ЧП уничтожена кровля сарая, поврежден забор. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС

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