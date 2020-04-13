В деревне Щатково горел сарай
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Днем 11 апреля поступил звонок о пожаре хозяйственной постройки в деревне Щатково Сычковского сельсовета Бобруйского района.
Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение сарая. Создалась угроза соседним строениям.
Спасатели не допустили распространения пламени, вскоре пожар был ликвидирован. В результате ЧП уничтожена кровля сарая, поврежден забор. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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