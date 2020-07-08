В деревне Ивановка найдена медаль «За боевые заслуги»

Мужчина был обеспокоен тем, как найти владельца этой ценной находки. С этой целью в военном комиссариате оформили запрос в ЦА МО РФ г. Подольска. Спустя несколько месяцев поступила архивная справка с указанием личных данных владельца медали. По ее номеру удалось установить, что награда была вручена разведчику 168-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта гвардии лейтенанту Василию Галоте, 1912 года рождения, уроженцу с. Плутовка Гомельской области. Затем последовал непродолжительный поисков родственников владельца данной награды. Сотрудники Бортниковского и Телушского сельских советов помогли отыскать человека в д. Ивановка и д. Заболотье с фамилией Галота. Им оказался сын самого владельца медали «За боевые заслуги» Григорий Галота.

К сожалению, он не смог присутствовать на мероприятии по вручению медали. Заместитель военного комиссара – начальник мобилизационного отдела Дмитрий Лебедев передал найденную медаль «За боевые заслуги» на имя Василия Галота, его внуку Виктору Алистратову. Молодой человек рассказал, что своего дедушку он не помнит, так как Василий Иванович умер в 1987 году. Однако о нем он знает из рассказов своего отца. Дед участвовал в боевых действиях под Ленинградом качестве стрелка в составе 402-й стрелковой дивизии, на Волховском направлении в 502-м стрелковом полку, затем командовал взводом и ротой.

Участвуя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Василий Галота проявил себя мужественным и решительным, смелым и волевым командиром. За время Великой Отечественной войны был 5 раз ранен, из них 2 раза тяжело. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Как отметила ведущий специалист по СЗ и ПО военного комиссариата Анна Уманова, всегда важно, когда награда находит своего героя, а последующие поколения хранят эту память в своем семейном архиве.