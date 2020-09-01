В День знаний в Бобруйске «заминировали» школу №12. Что известно?
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Как рассказала директор средней школы №12 Татьяна Юревич, учреждение готовилось к первому уроку, когда в 8.40 на городской телефон директора поступил звонок, в котором неизвестный сообщил: школа заминирована. Сразу же были эвакуированы сотрудники и учащиеся, на место вызвали соответствующие службы.
Татьяна Гавриловна отметила: вызов был ложный. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УВД Бобруйского горисполкома. Звонившим оказался мужчина 1956 года рождения. С ним уже работают правоохранители.
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