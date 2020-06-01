Праздник в Доме семейного типа Парфеновых

В Международный день защиты детей в Доме семейного типа Парфеновых встречали гостей. Поздравить воспитанников с праздником пришли председатель Первомайской районной организации Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира» Елена Концевая и начальник отдела по образованию администрации Первомайского района Наталья Тополева.

– Сегодня у нас в Первомайском районе в домах семейного типа воспитывается 47 детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Мы хотим, чтобы все дети Бобруйска и Беларуси были окружены любовью родителей, воспитывались в счастливых семьях, в которых царили бы мир, добро и тепло. Важно помнить, что только от мам и пап зависит безопасное и счастливое детство наших мальчишек и девчонок, – отметила Наталья Михайловна.

Родители большой и дружной семьи Парфеновых Николай Иванович и Татьяна Витальевна воспитывают 13 детей. Ребята получили сладкие подарки от Белорусского детского фонда, а еще игрушки и качели от фонда мира. Для них была подготовлена праздничная программа с участием клоунов и заслуженного любительского коллектива РБ ОЭС «Росы».

Людмила Любимцева.

Фото Александр Анташкевич.