В честь кого же названы улицы и площади? 150-летие со дня рождения В.И. Ленина

От Лены и от… лени

Между прочим, еще в 1568 году король польский и великий князь ВКЛ Сигизмунд II Август разрешил князю Юрию Олельковичу основать местечко Ленин (по названию урочища, где оно расположилось). В 1582 году оно упоминалось в акте о разделе владений между братьями Олельковичами. Местечко Ленин досталось Александру Олельковичу, затем им владели Радзивиллы, Витгенштейны. Неплохо Ленин поживал и за польским часом. С 1940 года Ленин стал районным центром Пинской области БССР, а с 1952 года порастерял все местечковые преференции и стал просто деревней Житковичского района Гомельской области.

По народным преданиям, название Ленин пошло от имени утонувшей дочки местного помещика Алены, а по мнению более подкованных знатоков края, оно названо в честь Елены Радзивилл, жены слуцкого князя Юрия Олельковича. Ну а самые патриотически настроенные местные краеведы уверены, что молодой революционер Владимир Ульянов выбрал псевдоним Ленин после встречи с евреями местечка Ленин, которая состоялась в Вильно в 1895 году и закончилась получением денежных средств на нужды революции.

А русский поэт Константин Батюшков еще в 1812 году в стихотворении «Мои пенаты» написал:

Но вы, любимцы славы,

Наперсники забавы,

Любви и важных муз,

Беспечные счастливцы,

Философы-ленинцы,

Враги придворных уз,

Друзья мои сердечны!

Придите в час беспечный

Мой домик навестить –

Поспорить и попить!

Правда, он ленИнцами называл людей, предававшихся лени.

Лениных и Ленинов было немало

В нашем городе тоже жил свой Ленин. В одной из дореволюционных бобруйских газет нашлось такое объявление: «Хутор в 30 десятин продается в 6 верстах от города, за Крапивкой, недалеко от Рогачевского шоссе. Справки на месте каждый день. Спросить хутор Ленина».

Жили Ленины до революции и в других местах. Например, Сергей Николаевич Ленин был членом ученого комитета главного управления землеустройства и земледелия Министерства промышленности и торговли Российской империи в 1913-1914 годах, а Илья Петрович Ленин состоял в купечестве с 1875 года и имел кирпичный завод в деревне Корчмино Шлиссельбургского уезда под Санкт-Петербургом. В памятной книжке за 1884 год читаем: «На кирпичном заводе Ленина – 12 глиномятных машин, приводимых в действие лошадьми, и 118 рабочих (81 мужчина, 25 женщин и 12 детей). Сумма производства – на 21000 рублей в год». Завод был взят в аренду в 1873 году, а указывался в справочниках до 1891 года.

Широко был известен и русский драматический актер – Михаил Францевич Ленин (1880-1951), один из корифеев Малого театра, народный артист РСФСР. По сей день бытует мнение, что псевдоним этот выходец из Украины Игнатюк взял по имени дамы сердца – некоей прекрасной и загадочной Елены (в ту пору у русских актеров и в самом деле был такой романтический обычай). Тем не менее, когда в предреволюционном апреле 1917-го журнал «Рампа и жизнь» разместил его фото на первой странице, то снабдил предупреждением «Просьба не смешивать». С кем, объяснять уже не было нужды.

Респект и сегодня

Множество людей на бескрайних просторах СССР носили подлинную фамилию Ленин. Однофамильцами вож­дя были медики и химики, машиностроители и металлурги, геологи и биологи, изобретатели и рационализаторы: Ленин Виктор Иванович и Ленин Вильям Владимирович, Ленин Владимир Александрович и Ленин Вадим Михайлович, Ленин Петр Алексеевич и Ленин Анатолий Сергеевич, еще сотни тезок вож­дя, внесших ощутимый вклад в развитие страны.

Некоторые дети в советские годы получали даже имя Ленин: Айзенштат Ленин Иосифович, Сполуденный Ленин Федотович, Нерославская Ленина Львовна, Никольская Ленина Абрамовна, Гершман Ленина Самойловна, Дунаевская Ленина Ароновна, Грикевич Ленина Николаевна, Голиус Ленина Михайловна, Лановская Ленина Моисеевна, Левенталь Ленина Ильинична или белорусский архитектор и искусствовед профессор Ленина Николаевна Миронова.

Традиции использования громких псевдонимов живут и сегодня – кто не знает, скажем, экстравагантную россиянку Лену Ленину, урожденную Разу­мову.

Ленино – только на Могилевщине так называются агрогородок на Бобруйщине и поселок в Горецком районе. Но они наименованы в честь Владимира Ильича Ленина. А вот от тысяч подобных названий прежних предприятий, учреждений и организаций, носивших это имя в СССР, новые собственники спешно отказались.

Но такой был один

Владимиру Ильичу, между прочим, был известен наш Бобруйск. «Ленин был связан с Бобруйском многочисленными связями (через Е.А. Гурвич, Г.Л. Шкловского, Артема, Макса Литвинова, Ивана Майского (Яна Ляховецкого), Леонида Красина, Залкинд-Землячку, Яниса Жаклиса, Зеликман-Боб­ровскую, Калинина, и т.д., не говоря уже о Бунде как таковом», – пишет в своем объемистом труде наш земляк Лев Гунин. По версии исследователя, «…Гирсл­

Лейбович Шкловской, Артем (Федор Алексеевич Сергеев), В.А. фон Поссе, Макс Литвинов (Меир-Хенех Моисеевич Филькенштейн-Баллах или Валлах; он же Макс Волланд), И.М. Майский (Ляховецкий), С.М. Димаштейн, Леонид Красин (Гольденгельт), М.К. Владимиров, М.И. Калинин (и другие) присылались Лениным (В.И. Ульяновым) в Бобруйск».

…29 марта 1912 года в газете «Бобруйские отклики» была напечатана статья Ленина «Памяти Герцена», за что редактор ее, Эрдели, был оштрафован на 500 рублей, а газета закрыта.

Затем, после Октябрьской революции, все календари и буквари обязательно информировали о важнейших датах, связанных с жизнью вождя трудящихся.

Например, в справочнике «Вся Белоруссия» на 1926 год календарь давал не только даты рождения и смерти Владимира Ильича, но и день, месяц, год «первого покушения» на него, «приглашения итальянским правительством на Генуэзскую конференцию», осуждения «к трем годам ссылки», ранения «эсеркой Каплан» и даже «первого бюллетеня об ухудшении здоровья», а также важнейших его выступлений, подписания декретов и написания работ.

В уважении и любви к вождю в советские годы признавались публично не только Маяковский, Есенин, Ахматова, Багрицкий, но и белорусские поэты прошлого века – Янка Купала, Якуб Колас, Аркадий Кулешов, Максим Танк, Петрусь Бровка и другие.

Более того, образ Ленина воспевался в белорусских час­тушках и народных песнях. Вот лишь один куплет из такого произведения:

Мы песню пра шчасце

сваё ўсе пяем,

Мы Леніна імя калгасам даем,

Мы ленінскі вобраз

у сэрцы нясем,

Мы шчырую памяць аб

ім беражэм.

Ценили личность В.И. Ленина самые известные советские современники. Вот как писал о нем, например, Евгений Евтушенко:

Ненавижу,

когда славословят и врут,

ленинизм краснобайством

позоря.

Ленин —

это мой самый интимный друг.

Я его оскорблять не позволю!

Если мы коммунизм

построить хотим,

трепачи на трибунах

не требуются.

Коммунизм для меня —

самый высший интим,

а о самом интимном

не треплются.

Хорошие стихи о Ленине написали наши Пимен Панченко, Рыгор Бородулин, Сергей Граховский, Степан Гаврусев и другие белорусские поэты. А Генадь Буравкин так сказал о вожде:

Я, не крыўдзячы мудрай

навукі,

На сябе адказнасць вазьму:

Ленін думаў

пра нас і ўнукаў,

Пра Капыль, і Лагойск, і Карму.

Бачыў ён і далёкую далеч,

Што на цэлы сусвет адна,

I маленькую вёсачку Малеч,

Што на карце і не відна.

В свою очередь признавался в сокровенном Василь Зуёнок:

Штo cкaжy я тaды Ільiчy?

I якoe знaйду aпpaўдaннe?

Я xyтчэй зa ўcё пpaмaўчy –

I пaйдy нa любoe зaдaннe…

Немалую часть всемирной Ленинианы составляют прозаические произведения. Но сегодня ограничусь ссылками на лаконичные высказывания лишь двух известных людей. Полстолетия назад, отвечая на вопрос о самой замечательной исторической личности, Владимир Семенович Высоцкий наряду с Гарибальди назвал Владимира Ильича Ленина. Величайшим мыслителем планетарного масштаба считал В.И. Ленина и наш земляк – писатель Микола Яковлевич Аврамчик, сказавший мне об этом в интервью шесть лет назад.