В Черногории вновь объявили эпидемию COVID-19

В Черногории из-за роста заболеваемости COVID-19 объявлена эпидемия на всей территории страны. Ограничительные меры вступают в силу с 22 июля. Такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории, сообщает РБК-Украина.

Из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 участниками на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождения и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

По данным Института общественного здоровья в Подгорице, за прошедшие сутки протестированы 612 человек, у 98 из них - положительный тест на COVID-19. Умерших за последние 24 часа не было. Всего с момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек, в стране 1920 активных больных.

Ранее сообщалось, что рост новых случаев в Черногории прекратился 5 мая. К концу месяца выздоровели все заболевшие. В первых числах июня власти официально объявили Черногорию свободной от COVID-19. Страна начала возвращаться к нормальной жизни, в частности, возобновила международное пассажирское авиасообщение с 120 странами. Новые случаи заражения начали регистрировать с 14 июня. За две недели заразились почти 100 человек. Из-за новой вспышки COVID-19 власти Черногории 26 июня вернули карантинные ограничения.