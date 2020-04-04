В Болгарии произошло ДТП с участием более 20 фур — есть погибшие

Массовое ДТП с участием 22 грузовиков, микроавтобуса и нескольких легковушек произошло в Болгарии, в результате чего погибли два человека, еще шесть пострадали, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хасковской области.

Авария произошла утром в пятницу, 3 апреля, на 67-м километре трассы «Марица» недалеко от города Харманли. Согласно предварительной информации, порядка 50 фур ехали колонной в сопровождении полиции от контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на границе с Турцией в направлении европейских стран.

Известно, что ДТП произошло в условиях плохой видимости из-за тумана. По данным прокуратуры, кто-то из водителей нарушил правила дорожного движения. Очевидцы говорят, что он резко нажал на тормоза, спровоцировав столкновение. Точные причины происшествия пока неизвестны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Среди погибших значится один дальнобойщик из Болгарии, другой — из Турции.

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