В Бобруйском троллейбусном парке боролись с огнем

Пока все работники административного здания занимались своими привычными делами, инженер по пожарной безопасности готовился к важному мероприятию, ведь за его пятилетний опыт работы история возникновения условного пожара никогда нее повторялась. В этот раз загорание произошло в электрощитовой, о котором узнали через громкий сигнал сирены.

В административном здании троллейбусного парка работает 28 человек, поэтому учебная эвакуация много времени не заняла. Пока работники собирались в безопасном месте и переглядывались, члены добровольной дружины с огнетушителями в руках бежали в здание, где по легенде произошел пожар.

Считанные минуты и они тоже оказались на улице, на лице улыбка, ведь поняли, что опасности нет, а задача тренировочных занятий выполнена.

В продолжение учебной эвакуации работники направились на площадку, где все было подготовлено для 2-го этапа практических занятий – тушение. Задача каждого – практическая отработка использования порошкового огнетушителя. С которой все также справились и с положительными эмоциями и полученными знаниями продолжили работу.

Алексей Сафронов,

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС