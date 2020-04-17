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Происшествия

В Бобруйском районе женщины готовили на плите пищу и получили ожоги

mogilevnews.by 126 0

В Бобруйском районе женщины готовили на плите пищу и получили ожоги

Две женщины 16 апреля получили ожоги в дачном доме в деревне Ступени Бобруйского района, сообщили в МЧС.

- По предварительным данным, хозяйка дома и ее знакомая примерно в 11.00 готовили пищу на газовой плите. Первая по неосторожности опрокинула бутылку с водкой на газ, в результате чего произошла вспышка газовоздушной среды – женщина получила ожоги головы, - рассказали в ведомстве.

Знакомая наклонилась, чтобы поднять опрокинутую бутылку, но от газовой конфорки загорелись ее волосы - она также получила ожоги головы. Обе пострадавшие госпитализированы.

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