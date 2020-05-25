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Происшествия

В Бобруйском районе сгорело легковое авто

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В Бобруйском районе сгорело легковое авто

Ночью 22 мая спасателям поступило сообщение о загорании легкового автомобиля, припаркованного возле дома на территории садового товарищества «Строитель» Бобруйского района.

К приезду спасателей автомобиль горел открытым пламенем, создалась угроза загоранию дачного дома. Хозяин находился на улице.

В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль Фольксваген Пассат 2001 г.в. Пострадавших нет. Спасен дом.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – аварийный режим электрической проводки/оборудования.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

 В случае загорания автомобиля: остановитесь, выведите всех пассажиров на безопасное расстояние, сообщите о пожаре на номер 112, воспользуйтесь огнетушителем или другими подручными средствами пожаротушения (ткань, песок, земля, снег).

 Бобруйский горрайотдел
по чрезвычайным ситуациям

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