В Бобруйском районе сгорело легковое авто

Ночью 22 мая спасателям поступило сообщение о загорании легкового автомобиля, припаркованного возле дома на территории садового товарищества «Строитель» Бобруйского района.

К приезду спасателей автомобиль горел открытым пламенем, создалась угроза загоранию дачного дома. Хозяин находился на улице.

В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль Фольксваген Пассат 2001 г.в. Пострадавших нет. Спасен дом.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – аварийный режим электрической проводки/оборудования.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

В случае загорания автомобиля: остановитесь, выведите всех пассажиров на безопасное расстояние, сообщите о пожаре на номер 112, воспользуйтесь огнетушителем или другими подручными средствами пожаротушения (ткань, песок, земля, снег).

Бобруйский горрайотдел

по чрезвычайным ситуациям