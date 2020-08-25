В Бобруйском районе проведут «Конный фест»
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"Конный фест" пройдет в деревне Сычково Бобруйского района 29 августа. Об этом сообщили в Бобруйском райисполкоме.
Во время праздника состоится парад участников, конкурсные скачки на лошадях и показательные выступления в манеже.
"Запланированы тематические конкурсы и лотереи, мастер-классы. Катание на лошадях будет интересно как маленьким посетителям, так и взрослым. Самые маленькие гости праздника смогут прокатиться на пони и ослике", - рассказали в райисполкоме.
Запланирован праздничный концерт, в котором примут участие коллективы художественной самодеятельности Бобруйского района. Во время фестиваля будет работать мини-зоопарк, выездная торговля, аттракционы и лазертаг.
Мероприятие пройдет на поле возле ОДО "Зеленый бор".
Начало в 11.00.
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