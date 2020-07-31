В Бобруйском районе прошла ярмарка безопасности

На Бобруйщине в рамках акции «С заботой о безопасности малой родины» прошла ярмарка безопасности для местных жителей района.

Рабочий день для местных жителей завершался весьма необычно. Спасатели громко объявили о безопасной ярмарке и пригласили всех поучаствовать. В отличии от привычной ярмарки, гражданам были предложены неосязаемые, но крайне полезные вещи – знания по безопасности. На интерактивных площадках люди могли ознакомиться практически со всеми житейскими ситуациями, из-за которых происходят пожары – это загорание масла на сковороде, неисправная печь, нарушение эксплуатации электропроводки и многое другое.

Местную детвору работники МЧС не только обучали, но и развлекали. За правильные вопросы о поведении в грозу, на водоеме и в лесу ребятам давали раскраски, пазлы, закладки и наклейки. Традиционно ярмарка сопровождалась веселыми песнями от спасателей и многочисленными конкурсами с подарками.