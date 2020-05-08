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Происшествия

В Бобруйском районе произошел пожар в дачном доме

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В Бобруйском районе произошел пожар в дачном доме

Днем 7 мая спасателям поступило сообщение о загорании дачного дома в садовом товариществе «Березка» Бобруйского района.

К моменту приезда пожарных горела кровля дома, создалось плотное задымление.

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены и веранда. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – поджог.

 

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