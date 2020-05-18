В Бобруйском районе пешеход попал под машину – спасти его не удалось
mogilevnews.by 98 0
В Бобруйском районе пешеход попал под колеса автомобиля. ДТП произошло 15 мая около 23.25 на автодороге Минск-Гомель, сообщили в МВД.
Наезд на двигающегося по проезжей части пешехода совершил 37-летний водитель автомобиля "Вольво". От полученных травм 31-летний мужчина скончался в больнице.
также
-
В Бобруйском районе пешеход попал под машину – спасти его не удалось
-
«Опель» столкнулся с мопедом в Бобруйском районе
-
Увеселительные заведения Бобруйска оштрафовали за невыполнение противоэпидемических мероприятий
-
В Бобруйске на улице Речной горел сарай
-
Мошенничества на фоне пандемии коронавируса