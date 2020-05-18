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Происшествия

В Бобруйском районе пешеход попал под машину – спасти его не удалось

mogilevnews.by 98 0

В Бобруйском районе пешеход попал под машину – спасти его не удалось

В Бобруйском районе пешеход попал под колеса автомобиля. ДТП произошло 15 мая около 23.25 на автодороге Минск-Гомель, сообщили в МВД.

Наезд на двигающегося по проезжей части пешехода совершил 37-летний водитель автомобиля "Вольво". От полученных травм 31-летний мужчина скончался в больнице.

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