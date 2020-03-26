В Бобруйском районе орудовал серийный дачный вор. Он задержан

Мужчина орудовал по всему району, передвигаясь на велосипеде.

Минувшим летом в Бобруйский РОВД начали поступать заявления о кражах от владельцев дач. Все случаи были похожи: неизвестный выбирал дома побогаче, аккуратно отжимал стеклопакеты и проникал внутрь. В первую очередь он забирал деньги и драгоценности. Затем электрооборудование, инструмент, продукты и алкоголь. Злоумышленник был настолько аккуратен, что некоторые потерпевшие не сразу замечали пропажу. Если на окнах были противомоскитные сетки, перед уходом он обязательно ставил их на место, старался не следить и, выходя через двери, по возможности запирал их.

В марте оперативники вышли на подозреваемого и на днях задержали. Им оказался 52-летний житель Бобруйска. В Беларуси он не судим. Но в России дважды отбывал наказание за кражу и грабеж.

Периодически кражи прекращались на месяц-полтора. В это время фигурант уезжал на заработки в Россию. Когда возвращался, снова брался за дело.

Мужчина передвигался по району на велосипеде, в основном по лесным и проселочным дорогам, был опрятно одет и не вызывал подозрений. Украденные продукты и алкоголь он употреблял, деньги тратил на ремонт своей квартиры, а предметы хранил дома. При обыске у него изъяты ворованные вещи почти из всех пострадавших домов.

В настоящий момент достоверно известно о 23 кражах, совершенных задержанным. Общий ущерб пока подсчитывается.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следователями дана правовая оценка его действиям, возбуждены уголовные дела.