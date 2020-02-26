В Бобруйском районе обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны
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Сообщение в милицию поступило от диспетчера Бобруйской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги о том, что в трех метрах от железнодорожных путей вблизи автодороги Бобруйск-Глуск и поворота на п. Туголица обнаружили предмет, похожий на снаряд.
Прибывшие на место сотрудники милиции осуществляли охрану места происшествия, а военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5527 обнаружили авиабомбу «SD-50 c СВ» времен Великой Отечественной войны.
Специалисты вывезли арсенал на специальный полигон, где уничтожили.
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