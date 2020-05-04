В Бобруйском районе на пожаре погибли два человека

По прибытии к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Со слов соседей в доме мог находиться человек.

Хозяин Г., 1957 г.р., пенсионер, проживал один в Бобруйске. В комнате, под обрушившимися строительными конструкциями, обнаружен обгоревший труп человека, личность которого устанавливается. На веранде, под обрушившимися строительными конструкциями, обнаружен еще один обгоревший труп человека, личность которого устанавливается.

Поиск погибших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.