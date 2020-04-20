В Бобруйском районе горел дом. Возможно, это был поджог

Ночью с 18 на 19 апреля на телефон 112, поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Барановичи-3 Горбацевичского сельсовета Бобруйского района.
По прибытии к месту вызова двух отделений спасателей кровля дома горела открытым пламенем. Хозяин находился на улице.
На тушение было задействовано 2 лафетных ствола с общим расходом 80 л/сек, что позволило быстро ликвидировать пожар, но из-за быстрого развития пожара огнем уничтожена кровля, имущество внутри, обуглены стены, также огнем повреждено хозяйственное строение на расстоянии 6 метров от дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых причин возникновения пожара – поджог.
МЧС напоминает:
Оборудование своего жилища автономным пожарным извещателем поможет спасти Вашу жизнь в случае возникновения пожара (особенно если пожар возникнет в то время, когда Вы спите).
При пожаре сообщите спасателям по тел. 112!