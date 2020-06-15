В Бобруйском районе горел блок хозпостроек

Днем 13 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в д. Новики Ковалевского с/с Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова происходило горение блока хозяйственных построек, создалось угроза рядом стоящему дому. Хозяин находился на улице.

В результате пожара уничтожена часть блока хозяйственной постройки, частично уничтожена кровля, повреждено имущество внутри строения. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает:

Если Вы стали очевидцем пожара – немедленно сообщите спасателям по тел. 112! Для тушения пожара можно использовать подручные средства – воду, песок, плотную ткань или огнетушитель.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям