В Бобруйском районе горел блок хозпостроек
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Днем 13 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в д. Новики Ковалевского с/с Бобруйского района.
По прибытии к месту вызова происходило горение блока хозяйственных построек, создалось угроза рядом стоящему дому. Хозяин находился на улице.
В результате пожара уничтожена часть блока хозяйственной постройки, частично уничтожена кровля, повреждено имущество внутри строения. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает:
Если Вы стали очевидцем пожара – немедленно сообщите спасателям по тел. 112! Для тушения пожара можно использовать подручные средства – воду, песок, плотную ткань или огнетушитель.
Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям
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