В Бобруйском районе 77 молодых людей впервые проголосуют на выборах

В Бобруйском районе 77 молодых людей голосуют впервые, проинформировали в райкоме БРСМ. Это юноши и девушки, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Таким гражданам - особое внимание на избирательных участках, они, в частности, могут получить информацию о своих правах и обязанностях, о том, как проводятся выборы.

В память об этом дне юношам и девушкам в торжественной обстановке будут вручены открытки от Центризбиркома, а от районного комитета БРСМ - памятные сувениры.

К слову, традиционно райком БРСМ сформировал команду волонтеров движения «Доброе сердце» для работы во время электоральной кампании, помощи маломобильным избирателям в исполнении своего гражданского долга.

mogilevnews.by