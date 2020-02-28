В Бобруйском колледже имени А. Ларина зиму уже провели. Весело, задорно, вкусно…
194 0
3+
Фотографии: Александр Анташкевич
Читайте
также
также
-
В Бобруйском колледже имени А. Ларина зиму уже провели. Весело, задорно, вкусно…
-
0:5. С таким счетом ХК «Бобруйск» уступил сборной Беларуси U-18
-
Гвоздики на мраморе. В Бобруйске прошел митинг, посвященный подвигу воинов-интернационалистов
-
Акция «Во славу общей Победы» продолжает шествие по Бобруйску
-
В бобруйском костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии молились за единство христиан
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости