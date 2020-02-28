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Культура

В Бобруйском художественном музее открылась выставка российского живописца (будет дополнено)

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В Бобруйском художественном музее открылась выставка российского живописца (будет дополнено)

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