В Бобруйском художественном музее открылась выставка российского живописца (будет дополнено)
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Фотографии: Александр Анташкевич
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