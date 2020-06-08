В Бобруйском художественном музее можно познакомиться с более 300 медалями. Они отражают развитие СССР

В Бобруйском художественном музее открылась выставка «Медальерное искусство Страны Советов», предоставленная коллекционером Дмитрием Черняковым. В экспозиции более трехсот медалей, которые отражают развитие СССР в период с 1919-го по 1991 год и представляют творчество многих выдающихся мас­теров пластического искусства малых форм.

На выставке можно увидеть изделия, связанные с именами мировых деятелей науки, культуры и искусства. Отдельные разделы посвящены Великой Оте­чественной войне и освоению космоса, выделены юбилейные медали о событиях и реалиях жизни СССР. Самостоятельной темой представлена лениниана. Свою уникальную коллекцию Дмитрий Черняков собирал по всему миру: на аукционах, в любительских клубах и через интернет. Сегодня у него самое, пожалуй, богатое собрание советской медальерики в Беларуси.

– Я занимаюсь коллекционированием более 30 лет. Собирал монеты античной и российской чеканки. Постепенно «вырос» из этого и стал коллекционировать медали. Все, что здесь представлено, – Ленинградский и Московский монетные дворы. В советской чеканке использовалось четыре металла: серебро, золото, алюминий и бронза. В моей коллекции в основном бронза и алюминий, – говорит Дмитрий Черняков.

На выставке можно увидеть творения известных медальеров: Д. Степанова, ­

Н. Соколова, М. Манизера, И. Дарагана, М. Шмакова, В. Акимушкиной, В. Летуна, М. Сальмана, А. Карташова, М. Романовской и многих других. Большой интерес представляют медали с изображением скульптур Летнего сада, авторство которых принадлежит Сергею Иванову: созданы они тщательно и скрупулезно, каждая деталь здесь буквально «прорисована». Этому же мастеру принадлежат алюминиевые работы с видами Ленинграда, покрытые лаком.

– Медальерное искусство сродни глиптике – искусству резьбы на миниатюрных полудрагоценных и драгоценных камнях. Настолько же тонкая, аккуратная и изящная работа. Это уникальная выставка для нашего города. Такая коллекция медалей могла бы стать украшением и столичного музея, – отметил научный сотрудник Бобруйского художест­венного музея Геннадий Благутин.

К слову, советская тематика – не единственная в большой коллекции медалей Дмитрия Чернякова. Он также собирает медали, посвященные творчеству Александра Пушкина и городу на Березине. По образованию мужчина филолог. Живет в городе Дубне Московской области, но большую часть времени проводит в Бобруйске с семьей. В 1990-е годы Дмит­рий преподавал в Славянской гимназии. Интерес к городу и бобруйской тематике у него сохраняется на протяжении жизни.

Выставка «Медальерное искусство Страны Советов» будет работать до конца 2020 года.