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В Бобруйском горисполкоме новый начальник управления торговли и услуг

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В Бобруйском горисполкоме новый начальник управления торговли и услуг

С 3 августа 2020 года к новым обязанностям приступила Елена Анатольевна Семенчук.

С 2018 года и до настоящего времени она работала в должности директора ОАО «Дом обуви».

Елена Анатольевна бобруйчанка, в 1997 году окончила Могилевский технологический институт, первым местом работы тогда молодого специалиста стало УКП «Ресторан Бобруйск».

Более 15 лет проработала в управлении торговли и услуг Бобруйского горисполкома.

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