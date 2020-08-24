В Бобруйском горисполкоме кадровое назначение

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 24 августа 2020 г. на должность начальника отдела по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе управления организационно-кадровой работы горисполкома назначен Лелеш Игорь Николаевич.

Игорь Николаевич родился в 1975 году.

В 2005 году окончил учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности правоведение, в 2015 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление и идеология. До назначения работал в органах внутренних дел.

Ранее работавший в этой должности Гаспадынич В.И. уволен в связи с выходом в отставку.