В Бобруйской городской детской больнице завершаются ремонтные работы (будет дополнено)

По словам заместителя главного врача по медицинской части Инны Вороновой, уже установлено и налажено все оборудование, медперсонал к работе готов.

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В отделении для детей в возрасте от 8 до 18 лет блок состоит из двух палат, рассчитанных на 3-4 человека каждая. Имеются свои санузел и душевая кабина, умывальники. Есть тумбочки, шкаф. Холодильник находится около медицинского поста.

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В отделении же для мам и малышей также есть блоки с двумя палатами, каждая рассчитана на две мамы с ребенком. В блоке находятся санузел и душевая кабина, холодильник, в палатах – умывальник, пеленальный стол, тумбочки, шкафы. А еще около каждой кровати установлены переговорные устройства: можно связаться с медсестрой.

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В больнице есть палата для детей с ограниченными возможностями. Здесь также установлен аппарат для связи с медперсоналом, санузел оборудован поручнями, душевая без поддона.

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Отделение для детей дошкольного возраста оборудовано всем необходимым.

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Компьютерная сеть в учреждении обеспечит быстрый доступ ко всем результатам диагностики пациентов.

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На реконструкцию больницы затрачено около 10 млн белорусских рублей, на оборудование – около 3 миллионов.



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